Україна отримала від ЄС перші EUR3,9 млрд в межах програми Ukraine Support Loan

Європейський Союз надав Україні початкове фінансування на суму 3,9 мільярда євро в межах оборонного пакету Ukraine Support Loan, кошти якого підуть на закупівлю безпілотників та невідкладне забезпечення війська.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

На що саме Україна витратить перший транш у розмірі 3,9 мільярда євро?

Ці фінанси підуть виключно на ключові воєнні завдання: масштабування випуску вітчизняних БПЛА, розвиток оборонно-промислового комплексу (ОПК) та екстрене забезпечення передової всім необхідним.

Свириденко також додала, що ці гроші є першим траншем, виділеним саме на військові потреби через нову кредитну програму Ukraine Support Loan.

Вона нагадала, що зовсім нещодавно, 25 червня, Україна вже отримала 3,2 мільярда євро за цією ж програмою, але тоді кошти пішли на загальну підтримку бюджету.

Тож сумарно європейська допомога за цим механізмом уже досягла позначки у 7 мільярдів євро.

У представництві Єврокомісії зауважили, що бойова ефективність України прямо залежить від оперативних та масштабних постачань оборонної продукції.

Інвестиції у дрони є складовою великої кредитної програми на 90 мільярдів євро, де 30 мільярдів закладено на цивільний бюджет, а 60 мільярдів - на мілітарну допомогу впродовж 2026-2027 років.

При цьому вже поточного, 2026 року, на розбудову українського ОПК виділять 28,3 мільярда євро.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що саме українські інновації допомагають країні протистояти російській навалі, і Європа прагне підтримати цей потенціал.

Вона підтвердила надання 3,9 мільярда євро на технологічні БПЛА для посилення української армії та анонсувала наступні транші.

Посадовиця додала, що ці кошти захистять людей, збережуть суверенітет України та посилять безпеку всієї Європи, яка підтримуватиме Київ до настання стабільного та справедливого миру.

Як ЄС планує контролювати використання виділених коштів?

Згідно із затвердженими правилами, Єврокомісія проводитиме ретельний аудит усіх укладених угод, щоб гарантувати цільове витрачання фінансів на ті види закупівель, які були попередньо узгоджені з країнами Євросоюзу.

У Єврокомісії також резюмували, що найближчі транші все ще фінансуватимуть придбання безпілотних систем, проте згодом перелік розшириться на снаряди, ракетне озброєння та комплекси ППО.

Kyiv Post