Україна заспокоює Польщу

У суперечці навколо заяв держсекретаря Польщі про нібито брак вдячності в Україні обидві країни викликали послів одна до одної.

Радник президента Польщі Анджея Дуди з питань зовнішньої політики Марчін Пржидач у понеділок на телебаченні виступив на захист імпортних обмежень для української сільськогосподарської продукції – і в цьому контексті закликав до більшої вдячності з боку Києва, пише Der Spiegel.

"Україна має почати цінувати те, що для них зробила Польща ", - сказав він. У результаті польського посла викликали до Києва у вівторок. Йому сказали, що заяви Пшидача «неприйнятні».

Варшава, яка фактично вважалася одним із найважливіших прихильників і найближчих партнерів Києва з початку російської агресії проти України понад 17 місяців тому, гнівно відреагувала: «У міжнародній політиці, в умовах війни та з урахуванням величезної Польщі підтримку України, не робіть таких помилок», – написав прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Twitter у вівторок. Польща, зі свого боку, викликала українського посла у Варшаві.

Пізніше у вівторок увечері президент України Володимир Зеленський висловився більш примирливо: «Ми не дозволимо жодним політичним кадрам зруйнувати відносини між українським і польським народом», — написав він у Twitter. І: «Емоції однозначно повинні охолонути.» Свобода і благополуччя обох країн, а також спільне протистояння війні Росії є пріоритетом.

У вечірньому відеопромові Зеленський також подякував українським воїнам, які зараз борються за звільнення окупованих територій на сході та півдні країни. «Це бійці, мужність і відвага яких є особливими», - сказав він.