"Українці тримають мирне небо над Будапештом": У МЗС відповіли на цинічний виступ Орбана

У Міністерстві закордонних справ прокоментували цинічну заяву прем'єра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україна нібито є фінансово неспроможною державою.

Угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн, в той час як сама Угорщина отримує чималі гроші від ЄС для підтримки своєї економічної стабільності, заявив речник МЗС України Олег Ніколенко в Facebook.

"Чергова антиукраїнська заява. Зовсім не дивуємося, що вона отримала миттєву схвальну реакцію в Москві. Цинічно, що угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн, в той час, як сама Угорщина отримує чималі гроші від Європейського Союзу для підтримки своєї економічної стабільності. Закликаємо Віктора Орбана подивитися в очі: підтримка України - не благодійність", - написав Ніколенко.

У МЗС підкреслили, що підтримуючи Україну, Європа інвестує, перш за все, у свою власну безпеку.

"Угорська влада повинна бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці, ціною власних життів, тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами", - заявив Ніколенко.