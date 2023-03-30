Уряд визнав недійсним розпорядження часів Януковича про передання об'єктів Лаври УПЦ МП

Управління майном Києво-Печерської лаври перейшло до уряду, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Щойно Уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету міністрів України часів Януковича від 11 липня 2013 р. No519 "Питання передачі в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічий монастир) Української православної церкви будівель і споруд", - йдеться у повідомленні.

"Низкою законних рішень управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об'єктів", - пояснив Ткаченко.