В Україні повідомили про підозру депутату держдуми країни-агресора від путінської партії "Єдина Росія" Віктору Водолацькому

Російський депутат незаконно перетнув кордон та опинився у тимчасово захопленій Росією Луганській області України, де на камери пропагандистів піарився та "командував" окупантами під час обстрілу позицій українських захисників.

Про це повідомили в пресцентрі Служби безпеки України в Telegram у п'ятницю, 14 квітня. Як зазначається, нині тривають заходи для притягнення Водолацького до відповідальності за злочини проти української держави.

За даними правоохоронців, російський депутат виконує завдання Кремля щодо поширення окупаційного режиму на території Луганщини, яка нині тимчасово є захопленою росіянами.

В СБУ повідомили, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Водолацький приїхав у Луганську область, де "інспектував" діяльність окупантів. Він побував у Станиці Луганській, Попасній, Щасті та Луганську та роздав місцевим колаборантам партійні квитки "Єдиної Росії". Також він закликав так званих депутатів незаконно створеного угрупування "ЛНР" ухвалити рішення про перехід до "законодавства" країни-агресора Росії.

Крім того, Водолацький був на позиціях російських окупантів на Луганщині. Там він знявся у ролику пропагандистів, на якому віддає команду заряджати гармату та стріляти по позиціях українських військових.

За даними СБУ, Москва призначила цього депутата куратором "гуманітарних центрів Єдиної Росії" в тимчасово захоплених росіянами містах Луганщини.

Таким чином, Водолацькому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 110 ( вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб);

- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України та тимчасової окупації її території, глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України, з використанням засобів масової інформації).