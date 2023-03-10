В Україні заочно судитимуть Януковича та його охоронця за підбурювання до дезертирства

Подільський районний суд Києва прийняв рішення про здійснення спеціального судового провадження - in absentia стосовно експрезидента Віктора Януковича та колишнього начальника його служби безпеки у справі про підбурювання до дезертирства.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає Укрінформ.

Ухвалення судом цього рішення дозволяє провести судовий розгляд та прийняти кінцеве рішення за висунутим обвинуваченням без участі обвинувачених.

Як встановило слідство, 23 лютого 2014 року, діючи спільно з начальником служби своєї безпеки та представниками російської федерації, повітряними і морськими суднами військово-морських сил рф, експрезидент двічі незаконно перетнув державний кордон України і переправив через нього до росії щонайменше 20 осіб.

Того ж дня, перебуваючи на території військової частини чорноморського флоту рф у районі Козацької бухти в Севастополі, експрезидент підбурював до вчинення дезертирства військовослужбовців Управління державної охорони України, які безпосередньо виконували завдання із забезпечення його особистої охорони.

Експрезиденту інкримінована організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до вчинення дезертирства (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України).

Натомість колишньому охоронцеві висунуте обвинувачення в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування в кримінальному провадженні відбувалося за спеціальною (заочною) процедурою, оскільки експрезидент та його головний охоронець тривалий час переховуються від органів слідства та суду.

Як повідомляв Укрінформ, підозра в підбурюванні до дезертирства була оголошена Януковичу в лютому 2022 року.