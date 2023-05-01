Верещук та Лубінець розійшлися у рекомендаціях щодо отримання паспортів РФ в окупації

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала українців на окупованих територіях не брати російські паспорти. Напередодні омбудсмен Дмитро Лубінець надав зовсім протилежні рекомендації.

Так посадовців прокоментували новий указ путіна, щодо "примусової депортації" українців, які не отримали російські паспорти та займаються антиросійською діяльністю.

"Якщо вони (росіяни - ред.) хочуть депортувати з ТОТ українців, які не хочуть брати російські паспорти, то немає проблем. Бо росіяни самі не випускають українців з ТОТ на підконтрольну територію, в порушення міжнародного права та всупереч елементарним гуманітарним міркуванням", - заявила вона.

У зв'язку з цим Верещук надала наступні рекомендації: російські паспорти не брати; з окупантами не співпрацювати; за можливості виїхати; чекати ЗСУ.

Нагадаємо, що напередодні Дмитро Лубінець порадив жителям окупованих територій брати паспорти, щоби уберегти життя та здоров'я. Він також припустив, що під приводом "депортації" росія може брати цивільних у заручники.

"Я б порадив брати російський паспорт, все ж таки, для себе прийняти рішення вижити. Це найголовніше. Ми розуміємо, що це відбувається під тиском, фізичним тиском. Тому взяти паспорт, вижити, дочекатись, коли ми звільнимо цю територію. Після цього, зараз напрацьовується відповідний закон, - офіційно відмовитись від цього паспорту і повернутись до нормального життя", - сказав Лубінець в ефірі телемарафону.

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