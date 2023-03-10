Ворог намагається прорвати оборону біля Бахмута - Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ситуація у Бахмуті Донецької області загострена, війська російської федерації продовжують наступ.

Як передає Укрінформ, про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляє у Телеграмі.

"Якщо коротко підсумувати оприлюднені зведення, то: ситуація у Бахмуті загострена, ворог продовжує наступ та намагається прорвати оборону наших військ", - зазначила Маляр.

Вона наголосила, що українські військові роблять все можливе, аби не дати ворогу реалізувати свої плани.

У Міноборони заявили про чергову російську інформатаку щодо оборони Бахмута.