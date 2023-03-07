Залужний обговорив із союзниками постачання зброї та посилення ППО

Вище військове керівництво України, США, Великої Британії, Польщі та НАТО обговорили постачання зброї Україні та посилення протиповітряної оборони.

Про це у Фейсбуці повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Сьогодні провів дуже важливу зустріч для України. Був радий бачити своїх друзів-колег - Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі - командувача ЗС США в Європі генерала СВ ЗС США Крістофера Каволі, начальника Штабу оборони Великої Британії адмірала сера Тоні Радакіна, начальника Генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща генерала Раймунда Анджейчака, командувача Групи сприяння безпеці України генерал- лейтенанта Антоніо А. Агуто. Вдячний їм за дуже змістовну та пряму розмову. Першочергово, поінформував про ситуацію на полі бою. Найбільш детально зупинився на Східному напрямку, зокрема, щодо перебігу подій у Бахмуті", - зазначив Залужний.

Головнокомандувач також повідомив, що сторони обговорили постачання військової допомоги - озброєння та боєприпасів, а також питання посилення протиповітряної оборони, надання далекобійної зброї.

За словами Залужного, продовжено діалог і стосовно підготовки українських військових. Сторони домовились і надалі спільно працювати у цих та інших важливих напрямах.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня Залужний зустрівся із начальником Штабу оборони ЗС Канади. Сторони обговорили питання постачання військової допомоги: озброєння та боєприпасів.