Зеленський: лідери деяких країн заявили про готовність дати літаки Україні

Президент Володимир Зеленський під час прес

конференції після засідання Євроради повідомив, що лідери деяких держав заявили про готовність надати Україні бойові літаки.

"Безумовно, мене найбільше надихають розмови про те, що Європа буде з нами до перемоги. І я сьогодні почув від лідерів деяких держав Європи готовність надавати нам необхідне озброєння, зокрема й літаки", - сказав В. Зеленський.

Президент наголосив, що він матиме низку двосторонніх зустрічей, на яких приділятиметься необхідна увага темі бойової авіації для України.

"Щодо винищувачів є певні позитивні рішення, які залишилися за лаштунками, не хочеться повністю готувати Російську Федерацію", - констатував В. Зеленський, інформує "Радіо Свобода".

Глава держави також назвав свій візит в Лондон результативним.

"Я вважаю, що візит в Лондон був результативним. Ми наблизились до рішення щодо далекобійної зброї і до навчання українських пілотів. Це шлях до постачання винищувачів, які нам потрібні. Також є домовленості, які залишилися за лаштунками, вони - позитивні. Коли це з`явиться, наша держава буде знати", - сказав Зеленський у Брюсселі на брифінгу.

Зустріч з лідерами Франції та Німеччини він назвав "потужною та дуже важливою".

Під час учорашньої зустрічі в Парижі президент України Володимир Зеленський закликав лідерів Франції й Німеччини "якомога швидше" надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Вони пообіцяли продовжувати підтримку України, в тому числі військову, "стільки, скільки буде потрібно" до перемоги.

Перед візитом до Франції президент Зеленський у Лондоні зустрівся з прем'єр- міністром країни, з британським королем і виступив у британському парламенті. Там він заявив, серед іншого, що Україні потрібні літаки.

Незабаром західні медіа повідомили, що голова британського уряду доручив міністру оборони країни оцінити можливість надання Україні винищувачів. Росія вже пообіцяла "відповідь", якщо Велика Британія надасть Україні літаки.

Візити Зеленського відбуваються на тлі повідомлень про новий можливий наступ російських військ в Україні.

За матеріалами Liga.net, FinBalance