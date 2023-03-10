Зеленський і Марін обговрили трибунал для РФ, допомогу і відбудову України

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін питання оборони і безпеки, відновлення України, санкції проти рф, притягнення росії до відповідальності та формулу миру.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з главою фінського уряду в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ключовою темою наших сьогоднішніх переговорів була оборона і безпека. Це пріоритет. Я вдячний Фінляндії за надані Україні оборонні пакети підтримки, за дієву участь у нашій танковій коаліції. Упевнений, що і надалі ми посилюватимемо цю сферу взаємодії заради інтересів обох наших народів, нашої незалежності, суверенітету України, Фінляндії, наших наших європейських сусідів", - зазначив Зеленський.

Також, за його словами, темою переговорів стала санкційна політика проти росії, питання притягнення російських злочинців до відповідальності, відбудова України, імплементація української формули миру.

Зокрема, Президент розповів, що Фінляндія готова до координації дій разом із партнерами щодо пункту формули, який стосується влаштованого росіянами екоциду в Україні.

Крім того, глава держави подякував фінським партнерам за підтримку шляху України до ЄС і НАТО.

Зеленський запевнив, що між Україною та Фінляндії нині дружні, партнерські відносини.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін у п'ятницю, 10 березня, перебуває з візитом в Україні.