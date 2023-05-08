Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення Дня Європи 9 травня.

Він повідомив про це у спеціальному зверненні, указ також оприлюднив на сайті Офісу президента.

"Багато років тому на нашому континенті була встановлена традиція святкування саме 9 травня Дня Європи - для відзначення досягнутих миру та єдності. Сьогодні єдність на нашому континенті наближає нас до відзначення першого дня нашого миру. І правильно буде разом з усією вільною Європою відзначати День Європи. Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку відзавтра 9 травня ми будемо вшановувати нашу історичну єдність - єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Єдність, яка наближає мир", - заявив Зеленський.

Він також повідомив, що подав до Верховної ради законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Зеленський зазначив, що Україна не забуде внесок українського народу у перемогу над нацизмом і не дасть брехати про те, що перемога у тій війні могла відбутися і без участі будь-якої країни чи народу.

"Як тоді ми разом знищували зло, так і зараз ми разом знищуємо аналогічне зло. На жаль, зло повернулося. Хоч агресор тепер інший, у нього та сама мета - поневолення або знищення. І як тоді ми спиралися на спільну силу вільних народів, так і зараз ми б'ємося проти зла разом із вільним світом, разом із вільною Європою. І ми переможемо! Буде день нашої перемоги - День перемоги України", - сказав президент.