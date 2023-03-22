Зеленський після нічної атаки дронів закликав посилити глобальний тиск на Росію

Сьогоднішня атака дронів на Україну свідчить, що Росія не прагне миру. Глобальний тиск на агресора потрібно посилити, аби повернути глобальну стабільність.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК- Україна з посиланням на його Twitter.

"Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що успіх українських військ на землі та у небі наближає мир, а санкційний та інший тиск на Росію може повернути стабільність.

"Повне дотримання санкційного режиму проти Росії реально повертає силу Статуту ООН. Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність", - заявив президент.

Росія в ніч на 22 березня атакувала Україну дронами-камікадзе. Сили ППО збили 16 дронів з 21, які запустив ворог.

У місті Ржищеві Київської області ворожі "Шахеди" вдарили по гуртожитках та ліцею. Внаслідок атаки загинули троє осіб, ще семеро отримали поранення.

У Житомирській області російські дрони пошкодили об'єкт інфраструктури.