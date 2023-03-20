Зеленський подякував ЄС та США за рішення щодо підтримки України боєприпасами

Президент Володимир Зеленський розповів про важливі для України оборонні рішення.

"Наші європейські партнери погодили спільний план, щоб прискорити постачання снарядів для нашої артилерії. Вага цього рішення - 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів.

Це стратегічний крок. Те, що додає впевненості в нашій єдності, у незмінності руху до перемоги над державою-терористом. Дякую всім нашим партнерам у Європі! Усім, хто дійсно зацікавлений, щоб Європа була сильною та вільною", - сказав він у відеозверненні.

Сьогодні також оголошено і про новий оборонний пакет від Сполучених Штатів:

"Обсяг - 350 мільйонів доларів. Це ракети для "Хаймарсів", артилерійські та інші боєприпаси - усе, що дійсно необхідне, щоб підтримати наших воїнів. Дякую Президенту Байдену, Конгресу й усім американцям!".

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