Зеленський пояснив, чому ЗСУ досі не починали потужний контрнаступ

Болючу для українців тему президент прокоментував на пресконференції з прем'єр-міністром Данії.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому раніше Сили оборони України не проводили потужного контрнаступу. За його словами, українським воїнам, "не було з чим" йти у цей наступ.

"Якщо у вас є дефіцит броньованої техніки, дефіцит танків..., то ви просто втратите людей... Ви пройдете один, два, три чи п'ять кілометрів, але ви втратите тисячі людей. Вони просто загинуть, а ви не досягнете тієї цілі, яка нам потрібна. Це повна деокупація усієї нашої території", - наголосив президент на пресконференції.

Зеленський зазначив, що Україна очікувала поки у неї з'являться потужності для контрнаступу.

Він також зауважив, що поки Україна чекала надання військової допомоги від партнерів, окупанти мінували території та робили укріплення.

"Багато укріплень вони зробили ще 8 років тому..., починаючи з 2015-2016 років... Вони це робили на Донбасі після його окупації", - розповів президент.

Водночас, він додав, що не може критикувати партнерів, адже Україна все ж отримала від них підтримку.

Партнери закидали Україну докорами про "повільний контрнаступ"

Як відомо, деякі експерти та аналітики спочатку докоряли українським військовим зволіканням із контрнаступом. Згодом до цього додалися звинувачення у тому, що контрнаступальні дії української армії нібито занадто повільні.

Зокрема, американське видання The Washington Post опублікувало статтю, у якій запевняє, що літній контрнаступ ЗСУ не дав очікуваних результатів, а Україна нібито втрачає шанси на повернення окупованих територій.

Водночас, аналітики американського Інституту вивчення війни, зазначають, що українській армії вдалося пройти через основну смугу мінних загороджень окупантів у двох місцях на південному фронті. Відтак, швидкість наступу може зрости.