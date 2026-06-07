Зеленський прибув до Британії на зустріч зі Стармером, Мерцом і Макроном

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Великої Британії, де у нього запланована зустріч з прем’єром країни Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це український президент написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, у нього заплановані двосторонні переговори зі Стармером, а також зустріч у форматі E3 (Британія, Франція, Німеччина) плюс Україна.

"Команди вже змістовно попрацювали над підготовкою всіх зустрічей. Тепер важливо все проговорити й погодити ключові речі на рівні лідерів. Головне – це наш захист у війні, більше співпраці заради безпеки всієї Європи в напрямі ППО та наш спільний погляд на дипломатичні перспективи: Європа має бути в перемовинах і має бути сильною", – розповів Зеленський.

Також у понеділок у нього запланована зустріч із королем Чарльзом III.

Повідомляли, що Франція скликає чергове засідання "коаліції рішучих" у Парижі 13-14 липня.

Нагадаємо, понад 30 країн-учасниць "коаліції рішучих" після засідання 24 лютого підтвердили свою роль у наданні багаторівневих гарантій безпеки для України за підтримки США.

6 січня прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.