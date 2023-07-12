Зеленський прибув на саміт НАТО

Президент України Володимир Зеленський прибув до Литовського виставкового та конгресового центру LITEXPO, де проходить саміт НАТО.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з місця події.

Відразу після прибуття глава Української держави дав коментар присутнім на заході журналістам.

Заплановано, що о 12:35 (за Києвом) Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проведуть пресконференцію.

Потім відбудеться інавгураційне засідання Ради НАТО-Україна на вищому рівні.

Перед цим пройде засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав та урядів з країнами-партнерами.

Також Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, у перший день саміту, глави держав та урядів країн-членів НАТО погодилися скасувати вимогу про План дій щодо членства для України та заявили, що нададуть запрошення Україні приєднатися до Альянсу після "виконання умов".



