Зеленський розкрив подробиці телефонної розмови із Сі Цзіньпіном

У середу, 26 квітня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із главою Китаю Сі Цзіньпіном.

У ході бесіди сторони обговорили врегулювання війни росії проти України та шляхи зміцнення українсько-китайського партнерства, повідомила пресслужба Офісу президента.

Так, Зеленський поінформував китайського керівника про ситуацію на фронті. Він наголосив, що Україна має намір відновити територіальну цілісність у рамках кордонів 1991 року.

"Ситуація на фронті складна, але ми стоїмо. І далі звільнятимемо нашу землю. Ми не розпочинали цю війну, але маємо відновити суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Включно з Кримом. Це повністю відповідає цілям та принципам Статуту ООН", - заявив Зеленський.

Президент висловив сподівання на активну участь Китаю у зусиллях відновлення світу.

"Ніхто не бажає миру більше, ніж український народ. Ми - на своїй землі та боремося за наше майбутнє, реалізуючи невід'ємне право на самооборону. Світ має бути справедливим і стійким, заснованим на принципах міжнародного права та поваги до Статуту ООН. Не може бути жодного світу за рахунок територіальних компромісів", - наголосив український лідер.

Глава держави окремо зазначив, що всі держави мають утриматися від підтримки росії у війні, у тому числі у військовому плані.

"Будь-яку підтримку - навіть часткову - росія конвертує у продовження своєї агресії, у свою подальшу відмову від світу. Чим менше підтримки отримує посія, тим швидше закінчиться війна, і в міжнародні відносини повернеться спокій", - наголосив Зеленський.

Під час годинної розмови порушувалися й інші теми. Зокрема, сторони обговорили зернову угоду та її саботаж з боку росії, безпеку ЗАЕС та двосторонні відносини України та Китаю.

"До повномасштабного російського вторгнення Китай був торговим партнером України номер один. Вірю, що наша сьогоднішня розмова надасть потужного імпульсу для повернення, збереження та розвитку цієї динаміки на всіх рівнях", - заявив Зеленський.

Крім того, президент підтвердив незмінність позиції України щодо дотримання політики "одного Китаю" та подякував Главі КНР за підтримку Китаєм незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, це перша розмова Зеленського та Сі з початку повномасштабної війни.

Після розмови стало відомо, що Зеленський призначив нового посла України у Китаї. Китай у свою чергу пообіцяв направити в Україну спецпосланця для обговорення політичного врегулювання війни.

Відомо, що посаду спецпредставника обійме колишній посол Китаю в росії Лі Хуей.



