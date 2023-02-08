Зеленський у Парижі зустрінеться з Макроном і Шольцом

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в середу, 8 лютого, прибуде до Парижа на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та французьким лідером Еммануелем Макроном.

Зеленський не планує здійснювати візит до Берліна, а проведе зустріч із лідерами Німеччини та Франції в Парижі.

За інформацією французького телеканалу BFMTV, президент Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії вилетить у Францію.

Після візиту до Лондона, президента України Володимира Зеленського очікують у Парижі вже цієї середи ввечері, - йдеться у повідомленні телеканалу.

Жодних подробиць візиту видання не наводить.

Також відомо, що Зеленського у четвер очікують у Брюсселі на саміті Європейського Союзу.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив у понеділок увечері, що запросив Зеленського "особисто взяти участь у майбутньому саміті". Що відомо про виступ Зеленського у Вестмінстерській залі парламенту Британії

Президент України під час виступу перед урядовцями Великої Британії зазначив, що Лондон вніс особливий внесок у підтримку України на тлі розв'язаної Кремлем злочинної війни.

Зеленський відзначив, що Британія почала діяти на випередження та передавала Україні зброю вже тоді, коли багато інших західних країн вагалися, як бути.

Пані й панове, дякую вам за вашу хоробрість. Від імені усіх нас. Ці всі оплески - для вас. Лондон стоїть поруч з Києвом з першого дня, з перших хвилин повномасштабної війни. Британія простягла руку допомоги вже тоді, коли світ ще не розумів, як реагувати. Борисе, вам вдалося об'єднати інших, коли це здавалося абсолютно, абсолютно неможливим. Ви усі продемонстрували характер, сильний британський характер. Ви не пішли на компроміси щодо України. І таким чином - не пішли на компроміси щодо своїх ідеалів, і діяли згідно з духом цих видатних островів. Я дякую вам за це. І українці, і британці відкинули страх перед війною для того, щоб згодом мати мир... Ми завжди будемо брати гору над злом..., - наголосив у своєму виступі президент України.

Президент відзначив, що Україні і союзникам вже вдалося багато досягти, і зараз час перетворити ці здобутки у підвалини майбутньої безпекової архітектури.

Він акцентував, що у разі загрози агресії проти певної держави важливо надавати їй допомогу "на випередження", щоб спонукати агресора відмовитись від своїх намірів.

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