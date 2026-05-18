Зеленський: У Росії "мінус" 10% нафтопереробки, Путін веде країну до банкрутства

Президент Володимир Зеленський заявив, що за п'ять місяців цього року дефіцит бюджету в Росії виявився значно вищим, ніж в РФ планували на рік, значна кількість регіонів країни-агресора у стані банкрутства.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, передає Укрінформ.

"Якщо говорити про загальні російські державні доходи, завдяки комплексному нашому тиску - на всіх рівнях - за п'ять місяців року в них уже дефіцит значно більше, ніж вони планували на рік. Путін, звісно, відклав грошей на війну, але точно не стільки, щоб воювати безкінечно. Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний із партнерами крок, крок тиску - все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз у них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росію", - розповів Зеленський.

За словами Президента, сьогодні була доповідь розвідки по російських втратах від наших санкцій: "Тільки цими місяцями мінус 10% російської нафтопереробки. Важливо також відзначити, що російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини. Це ще більш суттєво. Природа російського нафтовидобутку така, що їм саме це найбільш неприємно. Звісно, крім втрати грошей".

Щоб відновити видобуток на свердловинах, зауважив Зеленський, "Росії треба зробити значно більше, ніж багатьом іншим нафтовим країнам, які глушать свердловини, реагуючи навіть просто на коливання ринку. Росіяни так не можуть. Їм втрачати видобуток - це справді дуже боляче".

Він відзначив, що російська влада намагається винайти схеми, щоб заробити грошей.

"Ми бачимо ці російські схеми, ми фіксуємо їх. Ми будемо ламати їх. Я вдячний багатьом нашим друзям - друзям України, друзям нашої розвідки, - які із цим допомагають", - сказав Президент.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що дефіцит бюджету Росії становить близько 100 млрд доларів, і внаслідок короткої війни на Близькому Сході РФ покрила лише близько 10%.