Зеленський в Анкарі закликав посилити ППО

Президент України Володимир Зеленський закликав країни Північноатлантичного альянсу (НАТО) проявити "більше рішучості" у питанні постачання систем протиповітряної оборони та вкотре порушив питання євроатлантичної інтеграції України. З відповідною заявою він виступив у вівторок, 7 липня, під час Форуму оборонної промисловості, який проводять в Анкарі паралельно із самітом НАТО.

За словами Зеленського, забезпечення захисту неба наразі є критичним моментом, який повністю залежить від зовнішньої підтримки. "Пріоритетом України наразі є отримання більшої кількості ракет протиповітряної оборони. Усе інше ми здатні забезпечити самостійно. Що стосується протиповітряної оборони, нам потрібна рішуча воля наших партнерів", - наголосив Зеленський.

Український президент закликав учасників засідання зробити вагомі кроки в цьому напрямку, щоб "більша рішучість і більше рішень щодо ППО" стали одними з ключових результатів поточної зустрічі в турецькій столиці. Так само Зеленський подякував усім західним партнерами за надану військову підтримку, зокрема й задля посилення українського неба.

Потрібно більше антбалістичних систем

"Ми всі високо цінуємо систему Patriot - це чудова система, а є й інші. Однак сучасні війни показали, що нинішнього обсягу виробництва Patriot замало, щоб задовольнити дедалі більший попит на захист від балістичних ракет (…) Ми також обговорили з нашими американськими партнерами питання ліцензій на виробництво Patriot, тож я прошу вас підтримати наші зусилля, спрямовані на втілення цього", - сказав Зеленський.

Крім того, Зеленський заявив про необхідність створення Європою власних "ефективних антибалістичних систем". За словами Зеленського, Європі негайно потрібно отримати власні спроможності для виробництва систем протиракетної оборони та необхідних для них ракет. На його думку, саме це питання залишається одним із найбільших викликів, адже "балістичні ракети залишаються останньою великою перевагою Росії".

Говорячи про українські можливості Зеленський навів приклад із протидії російським дронами типу "шахед". "Ми збільшили наш рівень перехоплення російських дронів типу "Шахед" до понад 90 відсотків. Іншими словами, щотижня знешкоджуються тисячі російських ударних дронів. І, за всієї поваги, жодна інша країна не мала спроможності захищатися від ударних дронів у таких масштабах", - наголосив Зеленський.

Оборонний потенціал України як аргумент для вступу в НАТО

Скориставшись присутністю на форумі генерального секретаря НАТО Марка Рютте, з яким український лідер мав зустріч перед виступом, та численних представників країн-членів і керівництва Євросоюзу, Зеленський знову озвучив аргументи на користь членства України в Альянсі.

Він зазначив, що бойові можливості українського війська, зокрема дронові технології, а також уміння масово застосовувати дрони як для атаки, так і для оборони, мали б стати "частиною колективної оборони", а сама країна посилить блок, ставши "джерелом надзвичайного оборонного потенціалу". "Чи справді ви вважаєте правильним залишати країну та народ з таким оборонним потенціалом поза межами НАТО?" - звернувся Зеленський до присутніх.

НАТО раніше декларував, що Україна стане членом Альянсу після завершення нинішньої війни Росії проти України. Проте всередині блоку досі немає одностайності, адже низка країн виступає проти швидкого вступу України до блоку, зокрема Сполучені Штати, де нині при владі адміністрація Дональда Трампа, вказує агенція AFP.