Зеленський відвідав Запоріжжя та передові позиції ЗСУ в області

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції Збройних сил України на фронті в Запорізькій області. Крім того, він побував в обласному центрі, де проінспектував роботу командного пункту і оглянув місце удару російських терористів по житлових будинках 22 березня.

Про це повідомляє сайт президента України.

На передових позиціях Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники України отримали з рук президента ордени Богдана Хмельницького III ступеня та "За мужність" III ступеня.

"Маю честь сьогодні бути тут і подякувати Вам за те, що захищаєте нашу державу, всіх нас, наш суверенітет, наші міста, наших дітей" - сказав президент.

Окрім того, в обласному центрі Зеленський вручив ордени та медалі працівникам Служби безпеки України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Також він оглянув місце російського теракту 22 березня - коли ракета від РСЗВ "Смерч", випущена російськими терористами, влучила в житловий будинок - і прийняв доповіді від голови Запорізької ОВА Юрія Малашка і командувача ОУВ "Запоріжжя" генерал-майора Сергія Литвинова.

22 березня російські окупанти обстрілювали Запоріжжя та острів Хортиця. Пізніше стало відомо, що в житловий будинок в місті влучила ракета. Переглянути фото та відео з місця події можна за посиланням.

Станом на 26 березня двоє людей загинули - одна жінка померла в день теракту, 19-річний хлопець помер через чотири дні.