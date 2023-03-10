Зеленський заперечив причетність України до диверсій на "Північних потоках"

Україна заперечує свою причетність до диверсій на російських газопроводах "Північний потік" та "Північний потік - 2".

Про це президент України Володимир Зеленський заявив 10 березня під час пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін.

"Ми не маємо до цього ніякого відношення. [...] Українці точно цього не робили", - заявив Зеленський.

Метою поширення цієї інформації президент назвав "уповільнення допомоги Україні". Він додав, що Україна чітко розуміє, у якій інформаційній мережі це з'являлось, на яких медіамайданчиках яких держав, як це могло бути й звідки ця інформація могла поширитись.

"Вважаю, що це неправильно, це грає тільки на руку російській федерації або ще є якісь бізнес-групи, зацікавлені в тому, щоб не вводились потужні санкції, тому що страждає їхній бізнес. І ці групи можуть бути не тільки на території росії. Нам потрібно усвідомлювати, з чим ми боремось - це росія, але також боремося з тими людьми, які нічого, окрім грошей, не бачать", - додав Зеленський.

У березні 2023 року американське видання The New York Times із посиланням на джерела та дані розвідки писало, що вибухи на російських газопроводах "Північний потік" та "Північний потік - 2" могла влаштувати проукраїнська група "опонентів путіна".

До неї нібито входили росіяни та українці. Британська газета The Times писала, що західні розвідники уже давно знають ім'я українця, який нібито профінансував диверсію на "Північних потоках", однак його особу вирішили не розкривати, щоб захистити Україну.

У вересні 2022 року на "Північних потоках" почали фіксувати зниження тиску. На трубопроводах було чотири витоки газу. Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах була диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи. Шведські спецслужби знайшли підтвердження диверсії.

babel.ua