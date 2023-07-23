Зеленський запросив скликання ради Україна-НАТО через дії РФ у Чорному морі

23 июля 2023%, 01:28
 Політика Источник: 4-та Влада Персоны: Зеленський В.О.
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Президент України Володимир Зеленський закликав невідкладно скликати Раду Україна - НАТО для кризових консультацій через блокування зернового коридору. Про це йшлося під час телефонної розмови із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Президент України Володимир Зеленський закликав невідкладно скликати Раду Україна - НАТО для кризових консультацій через блокування зернового коридору. Про це йшлося під час телефонної розмови із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Обговорили з паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи "зернового коридору". У нашій співпраці ми перейшли на новий, вищий рівень - рівень Ради Україна - НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса з пропозицією невідкладно скликати таку Раду для відповідних кризових консультацій. Днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати", - наголосив Зеленський під час відеозвернення.

Источник: 4-та Влада
 
 
 