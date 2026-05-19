Зеленський затвердив плани далекобійних ударів по росії на червень

Україна планує посилити далекобійні удари по території рф, затвердивши відповідний комплекс заходів на наступний місяць.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Глава держави відзначив високу ефективність українських атак, назвав їх далекобійними санкціями проти агресора, які вже продемонстрували свою значну силу протягом травня, та закликав до їхнього творчого розвитку.

Під час військової наради командування доповіло президенту про поточну ситуацію на лінії фронту, зокрема на Покровському, Костянтинівському, Харківському напрямках, а також у Запорізькій області. За словами Володимира Зеленського, поточний місяць відзначився позитивною зміною динаміки на користь Сил оборони України, які стали ефективніше утримувати оборонні позиції та завдати більшої кількості уражень російським окупаційнім військам.

За результатами обговорення ситуації на передовій глава держави визначив перелік рішень, які потребують негайної реалізації. Задля цього держава планує суттєво збільшити обсяги постачання різноманітних засобів у війська. Головними та незмінними пріоритетами оборонних закупівель і фінансування визначено забезпечення підрозділів дронами, комплексами НРК, а також виділення окремого додаткового фінансування безпосередньо для потреб бойових бригад.

Раніше у Бєлгородській області рф російський винищувач під час бойового вильоту випадково скинув фугасну авіабомбу на залізничні колії, що призвело до сходження електропоїзда з рейок.

