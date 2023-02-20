Зеленський заявив, що союз Китаю з РФ може спричинити світову війну

Союз Китаю з Російською Федерацією може спричинити початок світової війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленським в інтерв'ю виданню Die Welt. Він сказав журналісту, що китайське питання є "надзвичайно складним", однак він хотів би побачити підтримку України від Пекіна. Водночас такий перебіг подій зараз сам український лідер вважає малоймовірним.

"Для нас важливо, щоб Китай не підтримував Російську Федерацію в цій війні. Насправді я хотів би, щоб він був на нашому боці. Однак наразі я не думаю, що це можливо. Але я бачу можливість для Китаю прагматично оцінити те, що відбувається. Бо якби Китай вступив у союз з Росією, почалася б світова війна. І я думаю, що Китай це усвідомлює", - пояснив президент.

Зеленський зазначив, що наразі не бачить військової підтримки Росії з боку Китаю. Також, на його думку, Пекін не може залишатись нейтральним щодо війни в Україні.

"Вони не можуть просто поводитися нейтрально, як це було досі. Китай повинен підтримати формулу миру, яку ми пропонуємо, і виступати за гарантії безпеки. Я не маю на увазі те, що у нас чудові двосторонні торгово- економічні відносини. Це питання ядерної безпеки, тому що росіяни взяли під контроль нашу АЕС. Це серйозна загроза, яку ніхто не може відвернути, навіть МАГАТЕ", - додав він.

Війна в Україні - позиція Китаю

Раніше видання CNN повідомило, що Пекін нібито веде подвійну гру. Публічно китайська сторона виступає за мир, але є "тривожні сигнали", що вона готується таємно постачати летальну зброю Росії.

У зв'язку з цим держсекретар США Ентоні Блінкен пригрозив, що Китай зіткнеться з серйозними наслідками. Також це вплине на відносини зі США, які готові до заходів у відповідь.

Водночас міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Сполучені Штати "не мають права читати лекції" про постачання зброї до Росії.

Раніше на Мюнхенській конференції з безпеки глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Пекін готовий представити власні мирні пропозиції для України та Росії. У Китаї переконані, що війна має припинитися.