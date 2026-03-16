Зеленський зустрівся з актором Шоном Пенном

Президент Володимир Зеленський зустрівся з американським актором і режисером Шоном Пенном.

Зеленський опублікував фото із зустрічі і зазначив: "Завдяки тобі, Шоне, ми знаємо, що таке справжній друг України. Ти з Україною з першого дня повномасштабної війни. І сьогодні. І знаємо, що й будеш надалі з нашою країною і нашим народом".

Як повідомлялося, 15 березня у Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія вручення нагороди Академії кінематографічних мистецтв і наук США.

Шон Пенн отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Одна битва за іншою". ЗМІ повідомляли, що актор пропустив церемонію нагородження, щоб відвідати Україну.