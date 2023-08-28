ЗСУ вже звільнили 44 квадратні кілометри на Бахмутському напрямку - Маляр

Українські військові звільнили вже 44 кв. км на півдні Бахмутського напрямку.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", передає Укрінформ.

"На Бахмутського напрямку є поступові, але впевнені просування щотижня - це те, що ворогу найбільше дошкуляє. Панівні висоти, що зайняті, йдуть по південному та північному флангах, що схоже на карті на напівоточення (Бахмута - ред.). По північному флангу ворог атакує, хоче відбити позиції, які ми там зайняли. Боротьба триває саме за це. По південному напрямку є просування: минулого тижня звільнили ще один квадратний кілометр. Разом це вже 44 кв. км, які звільнені", - зазначила вона.

За словами Маляр, епіцентром бойових дій була Кліщіївка, водночас ворог чинить опір і в Оріхово-Василівці, але українські війська просуваються. Також росіяни здійснили безрезультатні наступальні дії ворога в районі Маріїнки, Авдіївки, Степового, Новомихайлівки, Вугледара й Донецької області.

"На Куп'янському та Лиманському напрямках було гаряче. Ми спостерігаємо, що попри те, що ворог добре був знищений нашими оборонцями, вони збирають нові сили, здійснюють перегрупування та намагаються залучити найпрофесійніші підрозділи - десантно-штурмові. Ворог не полишає намірів рухатися цими напрямками, попри те, що їм це не вдається", - додала вона.

Як повідомлялося, протягом минулого тижня на сході України ворог застосував проти ЗСУ близько 400 000 боєприпасів.