10 фактов о новом главе Офиса Президента

Президент Владимир Зеленский назначил на пост главы Офиса Президента Андрея Ермака. Ранее он занимал должность советника президента.

Главные факты из биографии нового главы ОП.

Андрей Ермак назначен главой ОП: кто он такой

1. Андрей Ермак родился 21 ноября 1971 в Киеве. Магистерскую степень по международному праву он получил в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

2. Ермак владеет или имеет долю в более чем 20 компаниях, среди которых - юридические услуги, охрана, фармацевтика, консалтинг, строительство. Также он входит в учредители нескольких общественных организаций. Одна из них - Відчуй, занимается помощью людям с проблемами слуха.

Международная юридическая компания Ермака 16 лет предоставляет услуги в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и авторского права. Эта компания одной из первых начала юридически сопровождать телеканалы и медийные группы. Среди клиентов - Интер Медиа Групп, Disney, Pixar, Universal. Дополнительно Ермак является членом Ассоциации предпринимателей Киева, а также Ассоциации юристов Украины.

В Верховной Раде V, VI,VIІ созывы Ермак был помощником депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева.

3. В последние несколько лет новый глава ОП занимался продюсированием фильмов в компании Garnet International Media Group.

Ермак начал вкладывать деньги в кино "из-за любви к нему и веру в возрождение индустрии". Его самые известные продюсерские ленты: "Сквот32", "Правило боя", украинско-словацкий фильм "Межа". Примечательно, что эта кинокартина стала одной из самых успешных картин 2017 года в Словакии, заработав там и в соседних странах больше 2 миллиона долларов, а в Украине лишь 46 тысяч долларов.

4. 21 мая 2019 президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака своим помощником. В июле 2019 года у него появилось направление - международные отношения.

С 21 июня 2019 он стал членом Национального инвестиционного совета.

5. Ермак проводил переговоры как представитель президента в нормандской четверке вместе с главой МИД Вадимом Пристайко. Также он возглавлял координационную группу Украины по обмену пленными.

6. На посту помощника главы государства Ермак занимался международными отношениями, а также переговорами с Россией по Донбассу и обмену пленными.

"Ермак действительно понятный Кремлю персонаж - без проукраинских идеологических надстроек. Во многом они с Козаком похожи - оба прагматичные, и оба юристы", - заявил журналист Петр Шуклинов.

7. В октябре прошлого года журналисты программы "Схемы" выяснили, что Андрей Ермак имеет бизнес совместно с гражданином РФ Рахамимом Эмануиловым, компания которого - совладелец российского Интерпромбанка. Сам Ермак утверждает, что компания не вела хозяйственную деятельность, а с самим россиянином он последний раз общался 10 лет назад.

8. У Ермака были конфликты с экс-главой Офиса Президента Андреем Богданом. В частности, СМИ писали, что последний не присутствовал на церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране из-за ссоры с внештатным советником президента Андреем Ермаком.

Проблемой стало то, что во время согласования деталей мероприятия Богдан разместил внештатного советника президента во второй ряд - за спинами спикера, президента и премьера, где тому и полагалось бы быть, согласно дипломатическому протоколу.

Также поводом для разногласий стало заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Собеседники издания в команде президента отмечают, что Богдан сразу выступил против отставки главы правительства, в то время как Ермак заставил Зеленского хотя бы оценить такую возможность.

9. В прошлом Ермак возглавлял координационную группу Украины по обмену пленными. Также он вместе с Александром Данилюком ездил на переговоры в США, сопровождал Зеленского во время поездки в Польшу, где украинский лидер проводил переговоры с Анджеем Дудой и вице-президентом США Майклом Пенсом, а вместе с Вадимом Пристайко - в Париж, где проходили переговоры в "нормандском формате" с участием президентов Украины, России, Франции и Германии.

Также именно бывший помощник президента проводил переговоры с представителем Трампа, Рудольфом Джулиани: стороны обсуждали дело компании Бурисма и сына Джо Байдена Хантера Байдена

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