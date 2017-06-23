1:0 в пользу Украины (iDNES.cz, Чехия)

Порошенко обогнал Путина и побывал в Белом доме первым

В международных отношениях существует твердое убеждение, что глава любого уважающего себя государства должен встретиться с президентом США. Поэтому после избрания Дональда Трампа на высший пост США мировые лидеры и политики местного масштаба, образно говоря, выстроились в очередь перед Белым домом. Читайте на iDNES.cz комментарий Владимира Вотапека о встрече Петра Порошенко с американским президентом.

Кто-то хочет обсудить с новым постояльцем нечто важное, а кто-то просто хочет заполучить несколько фотографий, но так или иначе все мировые лидеры дали поручение своим дипломатам как можно скорее договориться о встрече с президентом Соединенных Штатов. О том, что это непростая задача, многое может рассказать нынешний чешский посол в США. Несмотря на громкие заявления в администрации президента ЧР, наш посол пока так и не выполнил поставленную перед ним задачу.

В некоторых случаях это желание снискать благосклонность американского президента приводит к настоящему соперничеству между политиками из соседствующих регионов. Вероятно, наиболее острой борьба была в случае Российской Федерации и Украины. С тех пор как Российская Федерация оккупировала часть украинской территории и, используя сепаратистов, ведет необъявленную войну с Киевом, российско-украинский кризис — это одна из ключевых проблем международных отношений.

Во время правления Барака Обамы Соединенные Штаты не снимали с себя ответственность и являлись очень ценным союзником Украины. Вместе с ЕС и другими демократическими странами США способствовали введению санкций, которые в наиболее ощутимой форме дали понять, что международная общественность осуждает российскую агрессию и явное нарушение международного права.

Нужно отметить, что избрание Дональда Трампа не порадовало киевское правительство. Во время предвыборной кампании кандидат Трамп сделал несколько заявлений, предвещавших, что под его руководством США могут переоценить свою позицию по Крыму, возможно, в обмен на российские уступки в Сирии, а возможно, во имя какой-то другой сделки. Тогда это было неясно.

Беспокойство у Порошенко вызывали и приближающиеся выборы во Франции, где основными фаворитами были прокремлевские кандидаты — Франсуа Фийон и Марин Ле Пен. Опасения вызывали также предстоящие осенью выборы в Бундестаг и то, что еще полгода назад канцлер Меркель не могла претендовать на статус фаворита на этих выборах. Поэтому Киев был вынужден учитывать реальную возможность того, что утратит поддержку всех трех держав, которые помогали ему защищаться от Кремля.

Но после избрания Дональд Трамп постепенно изменил свою украинскую политику. Он перестал говорить о переоценке аннексии Крыма и начал намекать на то, что ответственность за решение российско-украинского кризиса несет в первую очередь Европа. Кстати, здесь ему не откажешь в правоте. Теперь же его госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил о необходимости более активного участия США в решении кризиса, тем самым приблизившись к первоначальной позиции администрации Обамы. Кстати, как и в случае предыдущего американского правительства, ключевой фигурой, ответственной за отношения с Украиной, похоже, может быть вице-президент Пенс.

1:0 в пользу Украины

Благодаря визиту Петра Порошенко в Белый дом украинская дипломатия может записать на свой счет очко. И дело не столько в том, что, проведя встречу с Трампом, Киеву удалось опередить Москву. Хотя этот факт тоже играет определенную роль, если судить по реакции российских СМИ, которые, разумеется, пытаются всячески преуменьшить значение этой встречи в Овальном кабинете.

Важнее, чем довольно непродолжительная встреча с американским президентом, тот факт, что во время пребывания в Соединенных Штатах президент Украины, а также его министр иностранных дел встретились с некоторыми другими представителями американской власти. Среди их визави был, в том числе, вице-президент М. Пенс, Госсекретарь Рекс Тиллрсон, министр обороны Дж. Мэттис, а также министр энергетики Р. Перри. Успех их «информационной миссии» подтверждает и ужесточение американских санкций против России, о котором американский министр финансов заявил 20 июня. Символично, что Евросоюз в то же время договорился о продлении санкционного режима против Кремля.

Итак, визит президента Украины в США, конечно, не повлечет за собой коренной перелом в решении российско-украинского конфликта. В руках Владимира Путина по-прежнему более крупные карты, чем у Петра Порошенко, в частности, более сильная армия и богатая государственная казна. Кремль продолжает поддерживать марионеточные режимы в Луганске и Донецке. В этой необъявленной войне на востоке Украины по-прежнему умирают и будут умирать солдаты и мирные жители. Тем не менее, выясняется, что Москве не удается ни сломить сопротивление Киева, ни убедить ключевых игроков международного сообщества, чтобы они приняли оккупацию украинской территории как свершившийся факт.

Несмотря на все опасения последних месяцев, Вашингтон не пляшет под российскую дудку. Кроме того, укрепилась и позиция Парижа и Берлина в отношении Москвы. Да и сам киевский режим, несмотря на все внутренние проблемы с коррупцией и хилой экономикой, не рухнул. Напротив, недавно он получил значительное поощрение в виде безвизового режима с ЕС. Способность Украины давать агрессии отпор все возрастает, а поддержка сепаратистов каждый день требует от Путина денег, которые, конечно, он мог бы инвестировать в другое — к примеру, в пенсии, социальные пособия или никудышное региональное здравоохранение.

Поэтому будет интересно наблюдать за тем, как и когда российская властная верхушка начнет терять лояльность к Кремлю. Как и когда российские избиратели начнут спрашивать, что хорошего, собственно говоря, им приносит текущая внешняя политика? Стоят ли того все те расходы, которые из-за агрессии на Украине взвалили на себя Россия и ее население? Не призваны ли авантюрная внешняя политика и провоцирование психоза осажденного города лишь замаскировать коррумпированность и некомпетентность российских элит? И не вредит ли все это российским национальным интересам?

Владимир Вотапек