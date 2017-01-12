15 января Порошенко встретится с Байденом в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко проведет двустороннюю встречу с вице- президентом США Джозефом Байденом 15 января 2017 года.

Как сообщила в четверг пресс-служба главы Украинского государства, П.Порошенко встретится с Дж.Байденом в рамках его визита в Украину.

Как сообщалось, в начале января украинские СМИ сообщили о намерении Дж.Байдена посетить Украину 15 января. Других подробностей не сообщалось.

В свою очередь, глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко отметила, что этот визит должен подвести итоги, поскольку Дж.Байден "является одним из друзей в Украину".

В декабре 2016 г. П.Порошенко говорил с Дж.Байден два телефонных разговора. Собеседники обсудили ситуацию вокруг конфликта на востоке Украины, минские соглашения, прекращение огня и обмен пленными. "Лидеры подтвердили свою сильную поддержку полнейшей реализации минских соглашений и подчеркнули необходимость установления полного перемирия, которое гарантировало бы полный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ", − сообщили в администрации президента США. П.Порошенко и Дж.Байден обсудили ход украинских реформ и вопросы сотрудничества Киева с Международным валютным фондом. Вице- президент США высоко оценил усилия руководства Украины по стабилизации банковской системы страны и национализацию ПриватБанка.

Действующий президент США Барак Обама в среду, 11 января, провел последнюю пресс-конференцию. Администрация нового президента США Дональда Трампа вступит в полномочия после инаугурации 20 января.