18 березня о 20.00 на YouTube-каналі відбудеться прем'єра документальної стрічки "Ігор Смешко. Чесна біографія"

18 марта 2019, 20:00
 Политика Источник: 4-та Влада Персоны: Смешко І.П.
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Шановні друзі, анонс! Сьогодні, 18 березня, о 20:00 на офіційному YouTube-каналі відбудеться прем'єра документальної стрічки "Ігор Смешко. Чесна біографія".

Ви дізнаєтеся не тільки про життєвий та професійний шлях першого військового аташе незалежної України та одного з засновників української військової розвідки, а й подробиці резонансних та карколомних подій з новітньої історії нашої країни: "справу Лазаренка", "касетний скандал", "справу про отруєння Ющенка", скандал із "Кольчугами" і справу про контрабанду у Китай та Іран крилатих ракет, здатних нести ядерну бойову частину, та численні спроби Росії усунути Смешка з посади за допомогою агентів Кремля в українському керівництві.

Підписуйтеся на офіційний YouTube-канал Ігоря СМЕШКА та дізнавайтеся більше!  https://www.youtube.com/c/IhorSmeshkoVideo

Про це повідомляється на твуттер-аккаунті @smeshko2019

   
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Источник: 4-та Влада
 
 
 