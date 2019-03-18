18 березня о 20.00 на YouTube-каналі відбудеться прем'єра документальної стрічки "Ігор Смешко. Чесна біографія"

Шановні друзі, анонс! Сьогодні, 18 березня, о 20:00 на офіційному YouTube-каналі відбудеться прем'єра документальної стрічки "Ігор Смешко. Чесна біографія".

Ви дізнаєтеся не тільки про життєвий та професійний шлях першого військового аташе незалежної України та одного з засновників української військової розвідки, а й подробиці резонансних та карколомних подій з новітньої історії нашої країни: "справу Лазаренка", "касетний скандал", "справу про отруєння Ющенка", скандал із "Кольчугами" і справу про контрабанду у Китай та Іран крилатих ракет, здатних нести ядерну бойову частину, та численні спроби Росії усунути Смешка з посади за допомогою агентів Кремля в українському керівництві.

Підписуйтеся на офіційний YouTube-канал Ігоря СМЕШКА та дізнавайтеся більше! https://www.youtube.com/c/ IhorSmeshkoVideo

Про це повідомляється на твуттер-аккаунті @smeshko2019