19 українських моряків назвали себе військовополоненими - адвокат

19 з 24 українських військових моряків, захоплених російськими прикордонниками в Керченській протоці, заявили, що вважають себе військовополоненими, повідомив адвокат Сергій Бадамшін.

"Уже 19 українських моряків визнали себе військовополоненими і зажадали відповідного поводження від російської влади відповідно до Женевської конвенції [про поводження з військовополоненими]", - заявив він в ефірі телеканалу 112 Україна.

Станом на 21 грудня, троє поранених українців знаходяться в лікарні СІЗО Матроська тиша, 21 - в СІЗО Лефортово.

"До Нового року адвокати повинні потрапити до кожного, зустрітися, обговорити позицію і з'ясувати їхнє самопочуття, в тому числі побутові умови. Всі моряки в один голос говорять, що вони військовополонені", - додав правозахисник.

Російські силовики захопили два малі артилерійські броньовані катери Бердянськ і Нікополь та рейдовий буксир Яни Капу і 24 військовослужбовців ВМС ЗС України 25 листопада в районі Керченської протоки під час їхнього переходу з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. В результаті тарана прикордонного корабля РФ був пошкоджений буксир ВМС України, поранення отримали троє українських моряків.