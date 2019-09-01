2 сентября пройдет заседание Кабинета министров

В понедельник, 2 сентября, запланировано заседание Кабинета министров Украины, которое проведет новоизбранный премьер-министр Алексей Гончарук. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"2 сентября под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится заседание правительства", - говорится в сообщении.

Начало заседания запланировано на 14:00. Оно пройдет в Доме правительства, расположенном на улице Грушевского, 12/2.

Напомним, 29 августа парламент назначил новый состав Кабинета министров.

Сразу после утверждения нового состава Кабмина на заседании новоизбранной Верховной Рады VIII созыва, президент Украины Владимир Зеленский отправил министров работать. Со своей стороны министр развития общин и территорий Алена Бабак заявляла, что министры собрались не на заседание, а на рабочую встречу.

ДнепрCity.net