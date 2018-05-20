20 травня - День пам’яті жертв політичних репресій, який відзначається в Україні щороку у третю неділю травня згідно з Указом Президента №431/2007 від 21 травня 2007 року.

Точну кількість жертв тоталітарного режиму досі визначити неможливо. На думку фахівців, за період початку 20-х і до кінця 80-х років ХХ століття в Україні було заарештовано майже 1,5 мільйона осіб.

День пам'яті встановлено згідно з указом президента від 21 травня 2007 року з метою належного вшанування пам'яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження нацпам'яті, та у зв'язку з 70-ми роковинами Великого терору - масових політичних репресій 1937-1938 років.

У неділю на території Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили" за участі президента Петра Порошенка відбудуться заходи з вшанування пам’яті жертв політичних репресій.