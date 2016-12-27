2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий Донбасса - Турчинов

Украина в 2016 году не уступила ни метра своей территории, а 2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий Донбасса. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

2016 год - это первый год, когда Украина не лишилась ни одного метра своей территории. Все попытки продвинуться вперед и прорвать нашу оборону в текущем году были обречены на провал. Кроме того, враг понес очень серьезные потери, а ВСУ улучшили свои позиции", - сказал он.

Турчинов также отметил, что "метр за метром мы начинаем освобождать оккупированную территорию". "Я убежден, что 2017-й год станет переломным в этом вопросе", - заявил секретарь СНБО Украины.

Говоря же о текущей ситуации в зоне проведения АТО в Донбассе, Турчинов подчеркнул, что обстрелы со стороны боевиков не прекращаются.

"У нас нет альтернативы, кроме как защищать наше государство. К сожалению, решение о режиме прекращения огня перед большими праздниками, чтобы тишина была бы в селах вдоль линии разграничения, - российскими гибридными войсками не выполняется. С первого дня после оглашения перемирия обстрелы продолжились. Ранее хотя бы неделю мы наблюдали снижение количества обстрелов. Сейчас мы видим, что Россия и подконтрольные ей группировки не собираются выполнять никакие договоренности", - подчеркнул он.

Островок

http://ostrovok.lg.ua