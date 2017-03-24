27 марта Премьер-министр Украины примет участие в саммите стран-участниц ГУАМ

27 марта Премьер-министр Украины Владимир Гройсман примет участие в заседании глав правительств стран - участниц Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ.

Представители СМИ приглашаются к 9:30 на протокольную фото- и видеосъемку заседания глав правительств стран - участниц ГУАМ, а также церемонию подписания документов делегациями Грузии, Украины, Азербайджанской Республики и Республики Молдова.

По завершении заседания запланирован совместный брифинг Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили Премьер-министра Республики Молдова Павла Филипа, заместителя Премьер- министра Азербайджанской Республики Исмета Дурсун оглы Абасова.

Место проведения: ул. Институтская, 7, Клуб Кабинета Министров Украины.

В 12:10 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и главы правительств стран - участниц ГУАМ примут участие в бизнес-форуме.

Место проведения форума: ул. Большая Житомирская, 2; Дипломатическая академия Украины. Прибытие СМИ до 11:45.

Аккредитация СМИ на мероприятия саммита осуществляется до 15:00 25 марта по тел.: (044) 256-62-48, (067) 976 1406; и электронному адресу: zmikmu@gmail.com

Кабінет Міністрів України

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