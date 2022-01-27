27 січня Зеленський і Байден проведуть телефонну розмову

У четвер президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден проведуть телефонну розмову.

Як передає "Європейська правда", про це у Facebook написав речник українського президента Сергій Никифоров.

"Сьогодні на вечір запланована телефонна розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вона буде логічним продовженням тісної співпраці, узгодженням дій та свідченням підтримки України її надійним партнером" - написав він.

За словами Никифорова, лідери торкнуться питань мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки, антиолігархічної реформи.

Він нагадав, що це буде друга розмова президентів у січні та третя за два місяці.

США 26 січня надали письмову відповідь на ультиматум РФ, у якій виключили переговори щодо нерозширення НАТО і наголосили на праві держав обирати їхні власні безпекові домовленості та союзи.

НАТО паралельно зі США також передав російській стороні свої письмові пропозиції щодо безпеки у відповідь на вимогу Кремля. У НАТО відмовилися зобов'язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль.