47% опрошенных считают Зеленского политиком года - "Рейтинг"

47% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают Президента Владимира Зеленского политиком 2019 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

По 8-10% опрошенных называют политиком года лидера политической партии "Оппозиционная платформа - За життя", депутата Верховной Рады Юрия Бойко, председателя Рады Дмитрия Разумкова и председателя фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Раде Юлию Тимошенко.

По 5-7% респондентов считают политиком года бывшего Президента Петра Порошенко, члена политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука, депутата Рады от фракции "Голос" Святослава Вакарчука и бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана.

Зеленский как политик года получил поддержку всех возрастных и региональных групп распределения.

При этом Бойко и Медведчука чаще выбирали жители юга и востока Украины, Тимошенко - центра и запада, Порошенко - запада.

Среди сторонников партий "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Оппозиционная платформа - За життя" лидеров этих сил чаще выбирали как политика года, чем Зеленского.

Зато среди сторонников партии "Голос" Президент получил результат выше, чем Вакарчук.

Опрос проводился с 13 по 17 декабря, было опрошено 2 500 респондентов от 18 лет путем личного формализованного интервью (face-to-face).

Статистическая погрешность выборки не превышает 2%.

Как сообщали Українськi Новини, больше всего респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", негативно относятся к Президенту России Владимиру Путину (72%) и Президенту США Дональду Трампу (37%).