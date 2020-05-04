48 нардепів просять КС визнати закон про землю неконституційним

4 травня до Конституційного Суду надійшло подання від 48 народних депутатів про визнання неконституційним закону про обіг земель сільгосппризначення.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Суб'єкт права на конституційне подання вважає, що оскаржуваний закон не відповідає низці статей Конституції України", - йдеться у повідомленні.

У поданні до КС уповноваженими представниками нардепів зазначені лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та нардеп від її фракції Сергій Власенко.

Зокрема, нардепи заявляють про порушення конституційної процедури розгляду і ухвалення закону про землю.

"Процес розгляду та ухвалення закону про обіг сільгоспземель в частині його здійснення за встановленою процедурою та у визначений час не відповідає конституційним вимогам", - йдеться у поданні.

Також депутати заявляють, що позачергове засідання Ради, на якому розглядали закон про землю, скликали на 30 березня, а сам закон в цілому ухвалили вже 31 березня.

Нардепи посилаються на ст. 27 Регламенту, відповідно до якої головуючий на засіданні ВР має право продовжувати засідання лише на 15 хвилин поза визначений час.

Крім цього, депутати заявили, що під час розгляду правок до закону 30 березня у залі не було необхідної для прийняття рішень кількості нардепів (226 - ред.).

У поданні депутати просять відкрити конституційне провадження та визнати низку положень закону про землю такими, що не відповідають статтям Конституції.

Також вони просять залучити до розгляду справи свідків - нардепів В. Наливайченка, І. Кириленка, М. Цимбалюка, А. Пузійчука, В. Івченка.

За матеріалами Економічна Правда