Ежегодно 6 декабря украинцы отмечают День Вооруженных сил Украины, который был утвержден постановлением Верховной Рады Украины в 1993 году.

История

6 декабря День Вооруженных сил Украины празднуют не случайно, информирует politeka.net. Праздник был основан по поводу принятия в этот день в 1991 году закона "О Вооруженных силах Украины".

Документ регламентировал механизм создания украинской армии из воинских формирований, оставшихся после развала СССР.

Также в сжатые сроки были приняты законодательные акты в военной области, определившие основной вектор развития армии на дальнейшие годы: Концепция обороны и строительства Вооруженных сил Украины, закон "Об обороне Украины", Военная доктрина Украины и другие.

Состав ВСУ

На сегодняшний день Вооруженные силы Украины состоят из сухопутных, воздушных и военно-морских войск. Каждая из этих частей имеет "свой" профессиональный день, поэтому 6 декабря День Вооруженных Сил Украины - своеобразное объединение всех военнослужащих страны.

Наибольшее количество военных у сухопутных войск, включающие артиллерию и авиацию, механизированные и танковые подразделения, высокомобильные десантные войска и ракетные. Также в составе ВСУ находятся внутренние войска, погранслужба и оперативно-спасательная служба гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, в 2016 году в ВСУ были сформированы силы специальных операций, сосредоточенные на "гибридной войне". В частности, на рейдах и современных боевых действиях, развединформации вне линии фронта, АТО и т.д.

С 2014 года численность ВСУ начали увеличивать. В начале конфликта на Востоке украинская армия состояла из 184 тыс. человек. Напомним, что тогда армия стала контрактной, а призыв остался только во внутренние войска. К 2017 году численность ВСУ приблизилась к максимально предусмотренной законом в 250 тыс. человек.

Кроме того, наши солдаты участвуют в международных военных операциях, в частности под эгидой ООН.

Традиции

Как правило, 6 декабря День Вооруженных сил Украины на общенациональном уровне президент Украины обращается ко всем военнослужащим, произнося в своих речах поздравления военным. Также в День ВСУ возлагают цветы и венки к могиле Неизвестного солдата и мемориалам военной славы.

Кроме того, за последнее десятилетие уже традиционно проходит совместный молебен в храмах.

6 декабря День Вооруженных сил Украины награждают военных - президент вручает ордена за верность Отчизне, за мужество и героизм.

6 декабря День Вооруженных сил Украины

Напомним, кроме того, что украинцы отмечают 6 декабря День Вооруженных сил Украины, есть еще один праздник военных 14 октября - День защитника Украины, который официально установлен выходным. День советских войск, который праздновался 23 февраля, в Украине отменен.