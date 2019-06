Абромавичус назначен членом наблюдательного совета "Укроборонпрома" - указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Соответствующий указ президента No402/2019 опубликован на сайте президента 12 июня.

"Постановляю частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 17 марта 2014 No 309" О членах Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" (с изменениями, внесенными Указами от 17 ноября 2016 No 510 и от 18 января 2018 No 8): назначить Абромаичуса Айвараса членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" (по согласованию)", - говорится в тексте указа.

Этим же указом освобождены от выполним обязанностей членов наблюдательного совета концерна Я.Скалька и И.Черкасский, "y связи с истечением срока полномочий членов Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.