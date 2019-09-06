Абромавичус взялся за Букина - проверяют обстоятельства изменения устава "Укрспецэкспорта"

Новый генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус инициировал внутреннее расследование касательно изменения устава государственной компании "Укрспецэкспорт" бывшим директором концерна Павлом Букиным, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Я уже дал поручение провести служебное расследование относительно обстоятельств подготовки и принятия изменений в устав и соответствия действий должностных лиц Концерна, которые ввели эти изменения, требованиям действующего законодательства. По этой ситуации проводится внутреннее расследование. В случае установления противоправных или незаконных действий, мы будем обращаться в правоохранительные органы", - заявил Абромавичус.

Кроме того, новый глава "Укроборонпрома" приказал начать служебное расследование обстоятельств, при которых в прессе появились документы, связанные с внешнеэкономическим контрактом ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", которые предположительно могут содержать информацию с ограниченным доступом и коммерческую тайну. Это связано с тем, что 3 сентября журналисты- расследователи обнародовали приказ Букина об изменении устава ГК "Укрспецэкспорт", которые серьезно ограничили ее права в управлении компаниями-экспортерами. Расследованием утечки документов к журналистам будет заниматься специальная комиссия.

30 августа президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса. Также своим указом президент прекратил полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Абромавичус был назначен членом набсовета 12 июля 2019 года.

Зеркало недели. Украина" неоднократно публиковало материалы о коррупции и масштабных злоупотреблениях в оборонном секторе. Подробнее читайте в материале ZN.UA "Преступные схемы в оборонпроме: почему расследование Bihus.Info не может быть фейковым" и статье Дмитрия Менделеева "Мародеры страны отрубленных рук" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". По материалам: Укроборонпром /