Аброськин назначен заместителем главы Нацполиции Украины

Начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин назначен заместителем главы Национальной полиции Украины. Об этом сообщает пресс- служба ведомства.

"Глава МВД Арсен Аваков подписал приказ о назначении генерала полиции третьего ранга Вячеслава Аброськина на должность заместителя председателя - начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Соответствующее представление о назначении внес глава Национальной полиции Украины генерал полиции третьего ранга Сергей Князев", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 8 февраля 2017 года Кабинет министров назначил Князева главой Нацполиции.