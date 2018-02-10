Аброськин заявил о старте операции "Мигрант"

У Национальной полиции Украины стартовала оперативно-профилактическая операция "Мигрант". Такое заявление сделал первый заместитель глав оперативными подразделениями, передает пресс-служба Нацполиции.

Главная цель операции - выявление граждан других стран, которые своими противозаконными действиями ухудшают криминогенную ситуацию в стране.

Аброськин также добавил, что за их деятельностью нужно следить с момента прибытия в Украину.

"Это лидеры преступных групп, "воры в законе". Такая категория граждан должна быть под нашим пристальным контролем. Необходимо отслеживать их деятельность с момента прибытия на территорию страны. Оперативные подразделения должны владеть информацией еще на этапе подготовки к совершению преступления и оперативно задерживать злоумышленников", - подытожил первый замглавы Нацполиции.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пограничники Сумского отряда задержали в железнодорожном пункте контроля Конотоп на границе Украины и России россиянку, которую разыскивал Интерпол. Во время проверки документов гражданки России сработала база данных Интерпола.