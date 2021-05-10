Адаптивний карантин в Україні буде продовжено до серпня - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголошує на тому, що адаптивний карантин дає свої результати, тож його буде продовжено до кінця літа.

Про це глава уряду розповів в інтерв'ю виданню РБК-Україна.

"Ми, очевидно, будемо продовжувати його до серпня. Якщо нам вдасться до Дня незалежності провакцинувати більшість людей, звичайно, ми будемо шукати варіанти його пом'якшення", - пояснив Шмигаль.

Він також додав: адаптивний карантин дає низку можливостей. Зокрема, якщо показники захворюваності на COVID-19 зростають, то обмеження запроваджуються автоматично, якщо ж ні -країна живе в "зеленій" зоні".

Крім того, прем'єр повідомив: карантин в Україні скасують, коли уряд побачить, що епідемію вдалося побороти.

"Тому будуть чи не будуть нові локдауни, залежить від дисципліни, вакцинації та від того, як буде розвиватися ця пандемія взагалі у світі; будуть або не будуть з'являтися нові штами. Це основні показники. Я думаю, що інших показників, які вплинуть на адаптивну модель карантину, немає", - зауважив глава Кабміну.

За його словами, чекати на запровадження в Україні загальнодержавного локдауну також не варто. У разі необхідності закриватимуться окремі області, як це відбувалося у попередню хвилю.

Наразі адаптивний карантин в Україні запроваджений до 30 червня.

7 травня головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася.

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