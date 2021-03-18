Адміністрація США має намір провести телефонну розмову Байдена і Зеленського

Колишній спеціальний представник США в переговорах по Україні Курт Волкер вважає, що телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена і Володимира Зеленського невдовзі відбудеться.

Про це він сказав під час онлайн-включення, організованого Американсько- Українською діловою радою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Адміністрація (президента США Джо Байдена - ред.) має такий намір - провести цю телефонну розмову", - зауважив дипломат.

При цьому він висловив упевненість, що "це (розмова глав держав - ред.) відбудеться невдовзі".

Волкер уточнив, що, за його інформацією, питання полягає в тому, щоби внести цей дзвінок у графік Байдена. "І я думаю, що вони хочуть бачити, що є порозуміння між двома сторонами стосовно того, що стоїть на порядку денному", - додав Волкер.

На його думку, те, що Байден і Зеленський досі не мали розмови, не обов'язково має означати негативні тенденції. "Я не думаю, що це якийсь сигнал для України, але, так чи інакше, є до чого прагнути",- зауважив він.

У цьому контексті Волкер нагадав, що держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба "мали чудову розмову" телефоном на початку роботи нинішньої адміністрації. Крім того, взаємодія й підтримка України з боку США тривають і навіть посилюється.

Як повідомляв Укрінформ, двопартійна група сенаторів США внесла на розгляд Сенату законопроєкт "Про сприяння партнерству в галузі безпеки з Україною та для інших цілей". Закон передбачає, в тому числі, створення Робочої групи США-Європа по Україні, призначення спеціального посланника в питаннях України, а також виділення засобів на посилення оборонних можливостей України.