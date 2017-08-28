Администрация США "серьезно рассматривает" вопрос вооружения Украины - Волкер

Администрация США "серьезно рассматривает", изменить ли свою позицию и предоставить ли Украине летальное оружие. Об этом заявил спецпредставитель государственного департамента США Курт Волькер в интервью Financial Times, передает УНН.

Как отмечается, Вашингтон рассматривает вопрос о том, следует ли предоставлять оборонительное оружие, которое Украина давно просила для сдерживания и защиты себя от дальнейшей российской агрессии, против чего выступал бывший президент США Барак Обама.

"На что сейчас смотрит администрация Трампа, так это то, продолжаем ли мы отказывать со времен администрации Обамы, или меняем (позицию - ред.)? Пока нет какого-либо нового решения, но на очень высоком уровне люди относятся к этому очень серьезно", - сказал К.Волкер. "Конечно, это должно быть решение президента (США - ред.)", - отметил он.

Также он добавил, что Вашингтон обеспокоен тем, что Украина "сошла с первых страниц", а администрация Д.Трампа - вместе с Германией и Францией - "опять подняла вопрос".

"(Там), возможно, растет чувство, что сам конфликт на самом деле становится все хуже и что он будет продолжать ухудшаться, если мы ничего не сделаем", - сказал он. Вероятно, Москва была "удивлена" как решимостью Украины, так и трансатлантическим единством в отношении санкций, добавил он, и "хотела проверить, посмотреть, насколько твердым" является эта позиция после избрания Д.Трампа президентом США и его коллеги Эммануэля Макрона во Франции. "Но ничего не изменилось... Им придется принять это во внимание", - сказал он.

К.Волкер также описал то, что видел во время визита в восточную Украину, как "горячую войну", где сепаратистские силы "под командованием России" регулярно стреляют и блокируют наблюдателей за прекращением огня. Говоря о переговорах с украинскими, европейскими и российскими чиновниками, он сказал, что все согласны с тем, что минский процесс "никуда не денется". США пытались "придать импульс процессу", сказал он.

При этом он положил ответственность за нахождение выхода из тупика на Москву, добавив: "У России есть силы на востоке Украины и ей нужно их вытащить".

Напомним, К.Волкер заявил, что отношения США и РФ будут "искалечены" до решения ситуации на Донбассе.