Админсуд отказал Саакашвили в предоставлении статуса беженца

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили о предоставлении ему статуса лица, требующего дополнительной защиты. Такое решение огласила судья Татьяна Скочок, передает "РБК-Украина".

"Суд принял решение отказать Михаилу Саакашвили в удовлетворении его иска к Государственной миграционной службе о предоставлении ему статуса беженца или лица, требующего дополнительной защиты. В иске отказать полностью", - заявила судья.

В свою очередь, представители защиты заявили о том, что намерены оспорить это решение в суде высшей инстанции.

"Комментарии" ранее писали о том, что Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы прокуратуры на решение Печерского райсуда столицы об отказе в домашнем аресте лидера "Руху новых сил" Михаила Саакашвили на 11 января 2018 года.