Адвокат Чевгуз объяснил, почему взял самоотвод в деле Савченко

Адвокат Виктор Чевгуз, который защищал внефракционного народного депутата Надежду Савченко, объяснил, что взял самоотвод из-за разных взглядов с подозреваемой на ведение защиты.

"Хорошо защищать того, кто сам хочет защититься, и то, что ему рекомендуют специалисты, он выполняет. А тот, кто на своей волне... Здесь уголовное преступление. Я адвокат по уголовным делам, а Надежда защищается политическими методами. Я в политику не лезу", - сказал Чевгуз изданию "Украинская правда".

По его словам, нужно защищаться от того обвинения, которое было выдвинуто, а "не обвинять Луценко, Порошенко и всех остальных".

Чевгуз отметил, что они с Савченко достигли взаимопонимания в этом вопросе.

"Вот один из адвокатов возглавляет ячейку партии Надежды, они между собой партийцы. Как руководитель партии она может ему указания давать. А мне не может. Она прямо говорит: "Я не могу вам дать указание". Я в политику не лезу. Я не вижу здесь политики. По уголовным статьям, по эпизодам - это моя парафия, а что там политика - я не знаю, кто ее преследует, за что и какие у нее взгляды", - сказал адвокат.

Он также добавил, что продолжит оказывать правовую помощь Савченко, но "только по уголовным эпизодам и уголовным статьям". По словам адвоката, он сейчас помогал матери депутата подготовить письмо-обращение, детали которого отказался сообщить.

Напомним, что 22 марта Верховная Рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности, а также одобрила ее задержание и арест.

Генпрокурор Юрий Луценко вручил Савченко уведомление о подозрении, затем ее задержали. Депутата подозревают в подготовке теракта, государственного переворота и свержения власти. По словам Луценко, следствие располагает также фактами участия представителей Российской Федерации в содействии Савченко и главы "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану в подготовке ими переворота.

23 марта суд избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней без возможности внесения залога.

По материалам: Украинская правда